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Суд отказался вернуть родным Михаила Иосилевича изъятые при обысках деньги

Нижегородский областной суд отклонил апелляционную жалобу родственников бизнесмена Михаила Иосилевича, просивших вернуть изъятые при обысках в его квартире деньги. Напомним, предпринимателя и вискария местного храма Летающего макаранного монстра (храЛЛМ) обвинили в сотрудничестве с нежелательной в РФ «Открытой Россией» Михаила Ходорковского (ст. 284.1 УК РФ). По фабуле обвинения, незадолго до выборов в думу Нижнего Новгорода в 2020 году коммерсант предоставил помещение в кафе «То самое место» для тренингов наблюдателей движения «Голос», которое следствие связывает с организацией «Объединенные демократы», считая ее проектом «Открытой России» по подготовке независимых кандидатов во власть.

Михаил Иосилевич с обвинением не согласен и считает его абсурдным, указывая, что «Голос» никак не связан с «Открытой Россией». 1 октября 2020 года в его квартире прошли обыски, во время которых силовики изъяли, в том числе, крупные суммы денег в рублях и валюте. Следователи забрали $141,9 тыс., 5,1 тыс. чешских крон, €4,65 тыс. и 125 тыс. руб. и два конверта, в которых хранились $16 тыс., 1,9 тыс. крон, 256 тыс. руб. и €7,3 тыс. В ноябре по ходатайству следствия Московский райсуд арестовал $146,7 тыс. и 390 тыс. руб. в обеспечение возможной суммы штрафа, а остальное вернул владельцу. Обвиняемый настаивал, что арестованные деньги принадлежат его родственникам, которые представили справки о происхождении средств. Они решили обжаловать это решение в апелляции.

Как рассказал “Ъ-Приволжье” адвокат Алексей Матасов, суд не стал рассматривать жалобу его доверителей. «Суд указал, что они не участники процесса и поэтому не могут жаловаться», — сообщил господин Матасов. Это решение он намерен обжаловать в кассационном порядке.

Добавим, наряду с Михаилом Иосилевичем обыски проводились у других нижегородских оппозиционеров и главного редактора сетевого издания Koza.press Ирины Славиной, проходившей по делу свидетелем. 2 октября она сожгла себя у здания нижегородского ГУ МВД, обвинив в своей гибели Российскую Федерацию. Следствие дважды выносило отказные постановления о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства после заявлений родных и близких журналистки о давлении на нее правоохранительных органов. Сейчас идет третья проверка суицида госпожи Славиной. Добавим, Михаил Иосилевич оспаривал законность обысков, однако суд отказал в удовлетворении жалобы.

Роман Рыскаль


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