Берлускони госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем, сообщил его личный врач Альберто Дзангрилло. По его словам, 84-летнему политику стало плохо, когда он гостил на юге Франции возле Ниццы у дочери.

«Я лично посетил Сильвио Берлускони в понедельник. Я провел медосмотр и решил, что его нужно срочно отправить в кардиологический центр Монако. Я посчитал, что перевозить его сейчас в Италию было бы рискованным»,— приводит слова господина Дзангрилло издание Corriere della Sera.

Врач уточнил, что проблемы со здоровьем у политика связаны с артимией. В партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» ожидают, что он вернется на родину через несколько дней.

В сентябре господин Берлускони переболел COVID-19. Не смотря на это, в декабре он пообещал публично привиться от заболевания.