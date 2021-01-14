Беглов заявил о росте числа желающих пройти вакцинацию от коронавируса в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что число желающих пройти вакцинацию от коронавируса растет. На сегодняшний день в городе привито 18 477 человек, из них 1795 закончили полный цикл прививок. Об этом господин Беглов сообщил по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

По данным Смольного, всего в Петербург к настоящему моменту поступило 42 692 дозы вакцины. Доставлено в поликлиники 27 392, остаток на базе составляет 15 300. До конца января ожидается поставка в город еще 66 тыс. доз препарата.

Ранее «Ъ» писал, что по поручению президента РФ Владимира Путина на следующей неделе в стране должна начаться массовая вакцинация населения от коронавируса.