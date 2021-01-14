РЖД обяжут восстановить поврежденную лепнину на Витебском вокзале в Петербурге

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга через суд обяжет ОАО «РЖД» отреставрировать лепнину потолка Витебского вокзала, поврежденную в ходе несогласованных работ при попытке установить навесной потолок. Об этом со ссылкой на официальный ответ КГИОП на собственный запрос по этому поводу сообщил в соцсетях депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

По словам господина Вишневского, в комитете по охране памятников его уведомили, что самовольные работы на Витебском вокзале в настоящий момент прекращены, собственника здания планируется привлечь к ответственности и требовать в принудительном порядке восстановить лепной декор на памятнике, демонтировав металлические конструкции на потолке.

Отметим, что собственником здания Витебского вокзала является ОАО «РЖД». Сам вокзал, открытый в Петербурге в 1837 году, является памятником федерального значения.