Бывшего схимонаха Сергия перевели в «Матросскую тишину»

Бывшего схимонаха Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) перевели в московское СИЗО «Матросская тишина», сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По данным столичного управления ФСИН, состояние здоровья Сергия удовлетворительное. С 5 января он объявил голодовку, при этом с 30 декабря не ел из-за поста.

«Бывший схимонах Сергий переведен из следственного изолятора №7 в СИЗО "Матросская тишина" по причине того, что изолятор №7 используется в качестве карантинного»,— сказал господин Мельников «РИА Новости».

Управление ФСИН по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию, что из-за ухудшения состояния здоровья к бывшему схимонаху в СИЗО вызвали бригаду скорой помощи. «Данная информация не соответствует действительности. Романов Н. В. находится под наблюдением врачей следственного изолятора, состояние его здоровья удовлетворительное»,— сказано в сообщении ФСИН.

Бывшего схимонаха задержали 29 декабря прошлого года во время штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство). Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк, заслуженная артистка России Мария Шукшина и основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов попросили президента Владимира Путина разобраться в обстоятельствах дела.

Подробнее — в материале “Ъ” «Звезды сошлись за Сергия».