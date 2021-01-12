Бывший схимонах Сергий объявил голодовку в СИЗО

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий объявил сухую голодовку в знак протеста против своего уголовного преследования. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая посетила экс-схиигумена в столичном СИЗО-7. По ее словам, Сергий не ест с 30 декабря.

«Он еще 5 января написал заявление о том, что объявляет сухую голодовку. Он только смачивает губы водой, а так не ест и не пьет. Таким образом он протестует против своего уголовного преследования, считает его незаконным. Сергий утверждает, что будет голодать, пока не умрет, или же до тех пор, пока его не освободят из СИЗО хотя бы под домашний арест»,— сообщила ТАСС госпожа Меркачева.

По ее словам, Сергий начал голодать еще 30 декабря, но тогда он делал это из-за поста. Правозащитница сообщила, что он похудел уже на 7 кг, «но выглядит неплохо».

Экс-схиигумен был задержан 29 декабря во время штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря. Бывший схимонах обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство). Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк, заслуженная артистка России Мария Шукшина и основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой разобраться в обстоятельствах задержания Сергия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Звезды сошлись за Сергия».