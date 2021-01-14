Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с главой Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным в режиме онлайн. Господин Бречалов рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, о состоянии бизнеса и экономики, социальной сферы. Также глава Удмуртии сообщил о росте госдолга республики из-за ситуации с коронавирусом.

«Начну с государственного долга. В 2017 году Вы мне ставили задачу навести порядок с финансами и бюджетом, приложить все усилия для сокращения госдолга. Напомню, в 2017 году он был почти 49 млрд руб. и составлял почти 100% от доходной части. Мы на 1 января 2020 года снизили его на 3 млрд, и он составлял 46 млрд руб. Но обстоятельства 2020 года внесли свои коррективы: объем поступивших налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Удмуртии составил всего 61 млрд руб., что на 10 млрд руб. меньше. Таким образом, на 1 января 2021 года госдолг уже составил более 64 млрд руб. При этом хотел бы обратить внимание, что размер собираемых налогов и доля налогов, зачисляемых в федеральный бюджет, из года в год растет»,— отметил глава Удмуртии.

Александр Бречалов добавил, что власти республики намерены изменить ситуацию с бюджетом. Так, 8 млрд руб. были сэкономлены за счет централизации закупок по принципу «единого окна», внедренной в 2018 году. Еще 9,5 млрд руб. были сэкономлены за счет оптимизации и эффективного расходования бюджетных средств. Также глава Удмуртии рассказал президенту о плане развития региона до 2030 года.

«По этому плану есть два сценария развития событий: один – консервативный. По консервативному сценарию мы будем прирастать, будем увеличивать и объем ВРП, и, соответственно, отчисляемые налоги в федеральный и региональный бюджеты. Но это очень медленный рост. Есть альтернативный, более оптимистичный прогноз, в соответствии с которым объем собственных доходов уже к 2026 году должен составлять 99 млрд руб. Напомню, у нас в 2020 году получился 61 млрд руб. А к 2030 году объем собственных доходов должен составить 132 млрд руб. и это не какие-то виртуальные данные цифры, это достаточно четкий и вполне реалистичный прогноз. Он основан на конкретных проектах — это 51 приоритетный проект, объем инвестиций — более 170 млрд руб. и более 14 тыс. рабочих мест»,— подчеркнул господин Бречалов.

Владимир Путин отметил, что глава Удмуртии и его команда справляются с задачами, которые стоят перед республикой. «В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям. Я уже о некоторых из них сказал. Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков»,— добавил президент. Также господин Путин подчеркнул, что по некоторым направлениям в регионе набран очень хороший темп.