Подведомственные КРТИ учреждения перейдут в ведение комитета по транспорту Петербурга

С 1 февраля 2021 года три государственных учреждения, подведомственных комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга — СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения», СПб ГБУ «Центр транспортного планирования» и СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» — перейдут в ведение комитета по транспорту. Соответствующе постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Как уточнили в городской администрации, под эгидой комтранса передаваемые учреждения станут частью единой усовершенствованной системы управления транспортным комплексом Петербурга. Это один из шагов по увеличению роли общественного транспорта в организации транспортного обеспечении жителей города и пригородов, подчеркнули в Смольном.

Предполагается, что изменение ведомственной принадлежности учреждений пройдет без дополнительного расходования бюджетных средств.

Напомним, что о возможной передаче подведомственных КРТИ учреждений комитету по транспорту “Ъ-СПб” писал еще в июне прошлого года.