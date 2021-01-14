Суд начал рассматривать апелляцию на приговор бывшего главы фонда капремонта Самарской области

В Самарский областной суд в конце минувшего года были направлены апелляционные жалобы на приговор, вынесенный бывшему руководителю фонда капитального ремонта Самарской области Михаилу Архипову и его брату Алексею. Их рассмотрение стартовало на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Пока решение по апелляциям братьев Архиповых не принято. Ближайшее заседание по этому вопросу состоится в областном суде Самарской области на следующей неделе.

Осенью минувшего года Ленинский районный суд Самары зачитал приговор временно исполнявшему обязанности генерального директора НК «Фонд капитального ремонта Самарской области» Михаилу Архипову и его брату Алексею Архипову. Оба совершили 22 преступления, связанных с коммерческим подкупом (ч.ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ и ст. 204.1 УК РФ). Бывший чиновник получил наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 млн руб., брат Михаила Архипова осужден на 6,5 лет со штрафом в размере 25 млн руб. Как установило следствие, руководитель фонда через своего родственника получил более 36 млн руб. взяток от строительных компаний.

Георгий Портнов