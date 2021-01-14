Александровские депутаты поменяли спикера думы Для этого им пришлось провести собрание на улице

Депутаты думы Александровского муниципального округа провели внеочередное заседание, где приняли решение об отставке председателя представительного органа Марины Зиминой. Новым спикером думы, как сообщает telegram-канал «СоленыУши», депутаты выбрали Людмилу Белецкую.

Как рассказал “Ъ-Прикамье” один из депутатов думы, прекращение полномочий госпожи Зиминой связано с «постоянными нарушениями законодательства». «Она отказывалась включать в повестку проекты от депутатов, могла самовольно переносить дату и время проведения заседаний, не представляла депутатам документы о работе думы», – пояснил собеседник.

Также по словам депутата, в повестку были включены вопросы об избрании главы округа и председателя местной контрольно-счетной палаты. «Для принятия решения по главе не хватило одного голоса. А документы от кандидатов на пост председателя КСП предоставляли в аппарат думы. Так как представители аппарата на заседании не присутствовали, мы решили перенести рассмотрение этого вопроса», – рассказал источник. Эти вопросы планируется рассмотреть 28 января.

Отметим, что по данным собеседников “Ъ-Прикамье” и telegram-канала «СоленыУши», заседание думы проходило на улице, так как исполняющий обязанности главы округа Александр Шицын якобы не пустил депутатов в здание администрации, хотя думцы были уведомлены о предстоящем заседании аппаратом думы.

По информации “Ъ-Прикамье”, сейчас думцы готовят обращения в правоохранительные органы.

Сам Александр Шицын заявил “Ъ-Прикамье”, что заседания думы на сегодня запланировано не было.

«Я разговаривал с аппаратом думы, председателем. Никакого официального распоряжения о назначении заседания думы на сегодня не было», – пояснил Александр Шицын.

Ранее вопрос о главе округа неоднократно переносился из-за отсутствия на заседаниях думы достаточного количества депутатов. Конкурсная комиссия представила депутатам две кандидатуры на пост руководителя муниципалитета: экс-главу Александровска Владимира Хомякова и депутата Ольгу Лаврову. Считается, что последнюю поддерживают краевые власти.

Бывший министр ЖКХ Пермского края и экс-глава Александровского района Александр Шицын также претендовал на пост главы округа. По итогам одного из конкурсов он был представлен думе, но не смог заручиться большинством голосов народных избранников.На действующий конкурс господин Шицын допущен не был из-за проблем с представлением документов, необходимых для участия. После чего Александр Шицын был назначен помощником главы Александровского муниципального района Светланы Богатыревой по связям с общественностью.