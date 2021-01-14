В Екатеринбурге полиция и Росгвардия подавили беспорядки в центре временного содержания мигрантов

В Екатеринбурге в ночь на 14 января сотрудники МВД и бойцы ОМОН Росгвардии, подавили беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Как рассказал глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, инициатором беспорядков стал 32-летний мужчина, который был доставлен в ЦВСИГ по решению Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга, где ожидал процедуру депортации за нарушение миграционного законодательства.

«Причиной его недовольства стало то, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханки хлеба. Около полуночи гражданин и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к акции протеста других находящихся в центре правонарушителей», — отметил полковник Горелых.

В ходе беспорядков участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Они также подожгли картонную коробку и отказывались выходить из комнаты, забаррикадировавшись внутри помещения. «В подтверждение серьезности своих намерений зачинщик приставил к своей груди железный прут от кровати, угрожая причинить себе травмы несовместимые с жизнью», — добавил Валерий Горелых.

В ходе подавления беспорядков сотрудниками МВД и Росгвардии, бойцами ОМОН были применены спецсредства. В результате одного из участников конфликта госпитализировали с повреждением пальца руки.

По факту беспорядков проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение. ЦВСИГ УМВД России по Екатеринбургу продолжает работать в штатном режиме.