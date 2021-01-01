С Китая все вирусы гладки Обозреватель “Ъ” Сергей Строкань — о том, к чему привело противостояние Китая и Запада в год пандемии

Год COVID-19, ставший водоразделом в мировой истории XXI века, пришел к неожиданному финишу. Столь же неожиданному, каким был и его старт.

Когда 31 декабря 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, многие решили, что китайцы влипли, и по-крупному. Потому что страна с почти полуторамиллиардным населением станет для нового коронавируса легкой мишенью. И уже не США и коллективный Запад, а еще недавно никому не известный COVID-19 остановит глобальную китайскую экспансию.

Однако спустя год ежедневное число заболевших в КНР составляет 10–15 человек, внутренних случаев заражения и вовсе регистрируется всего 2–3. Два-три человека на полтора миллиарда!

«Я думаю, что в Китае с самого начала выбрали правильную стратегию. Был брошен лозунг "Люди важнее денег"»,— поясняет российский китаевед Юрий Тавровский, заставляя задуматься: а может, и впрямь китайское общество — самое гуманное общество в мире, чего мы о нем раньше не знали?

И эта забота о людях, которая «важнее денег», позволила китайцам — в отличие от американцев, нас, русских, и всех остальных, к концу 2020 года победить свой вирус-убийцу.

В преддверии Нового года новая волна пандемии накрывает США, Евросоюз, Великобританию, Россию, Индию, Бразилию, Японию, Южную Корею. Конца и края этому не видно.

И только страна происхождения COVID-19 — Китай выглядит материком коронастабильности.

Пекин излучает уверенность в себе на фоне глобальной паники, счетчика жертв, накручивающего числа с шестью нулями, и огромных экономических потерь — как у непримиримых конкурентов, так и у стратегических партнеров.

Победившие пандемию в одной отдельно взятой стране китайские коммунисты на Пятом пленуме ЦК КПК этой осенью рапортовали, что «корабль социализма с китайской спецификой стремительно идет вперед на всех парусах».

А чего не радоваться: экономика и экспорт уже восстановились и, более того, получили возможность для нового развития. Этому должно способствовать выделение колоссальных средств для стимулирования внутреннего потребления и производства высокотехнологичных товаров, которые раньше Китай закупал на внешних рынках.

На фоне рекордного спада на мировом рынке люксовых товаров положительный рост — только в Китае. «Корабль социализма с китайской спецификой» продолжает набивать трюмы предметами роскоши, ставшей не по карману «империалистам».

Весь 2020 год прошел под знаком попыток возложить на Пекин глобальную ответственность за распространение пандемии и заставить его заплатить за это максимально высокую цену.

Однако все усилия по созданию глобальной коалиции против Пекина, инициатором которых стал президент США Дональд Трамп, не дали результата. В отношениях с США Китай следовал мудрости Лао-цзы, учившего: «Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага».

Ровно так и произошло. Сегодня врага уносит мощным течением, а Китай где был, там и остался. Теперь Пекину остается начать новые переговоры с новой командой президента Байдена.

Начать их с более прочных позиций, которые укрепил за последний год вирус-убийца Made in China.