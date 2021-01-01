С Китая все вирусы гладки

Год COVID-19, ставший водоразделом в мировой истории XXI века, пришел к неожиданному финишу. Столь же неожиданному, каким был и его старт.
Когда 31 декабря 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, многие решили, что китайцы влипли, и по-крупному. Потому что страна с почти полуторамиллиардным населением станет для нового коронавируса легкой мишенью. И уже не США и коллективный Запад, а еще недавно никому не известный COVID-19 остановит глобальную китайскую экспансию.
«Я думаю, что в Китае с самого начала выбрали правильную стратегию. Был брошен лозунг "Люди важнее денег"»,— поясняет российский китаевед Юрий Тавровский, заставляя задуматься: а может, и впрямь китайское общество — самое гуманное общество в мире, чего мы о нем раньше не знали?
И эта забота о людях, которая «важнее денег», позволила китайцам — в отличие от американцев, нас, русских, и всех остальных, к концу 2020 года победить свой вирус-убийцу.
В преддверии Нового года новая волна пандемии накрывает США, Евросоюз, Великобританию, Россию, Индию, Бразилию, Японию, Южную Корею. Конца и края этому не видно.
И только страна происхождения COVID-19 — Китай выглядит материком коронастабильности.
Победившие пандемию в одной отдельно взятой стране китайские коммунисты на Пятом пленуме ЦК КПК этой осенью рапортовали, что «корабль социализма с китайской спецификой стремительно идет вперед на всех парусах».
А чего не радоваться: экономика и экспорт уже восстановились и, более того, получили возможность для нового развития. Этому должно способствовать выделение колоссальных средств для стимулирования внутреннего потребления и производства высокотехнологичных товаров, которые раньше Китай закупал на внешних рынках.
На фоне рекордного спада на мировом рынке люксовых товаров положительный рост — только в Китае. «Корабль социализма с китайской спецификой» продолжает набивать трюмы предметами роскоши, ставшей не по карману «империалистам».
Однако все усилия по созданию глобальной коалиции против Пекина, инициатором которых стал президент США Дональд Трамп, не дали результата. В отношениях с США Китай следовал мудрости Лао-цзы, учившего: «Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага».
Ровно так и произошло. Сегодня врага уносит мощным течением, а Китай где был, там и остался. Теперь Пекину остается начать новые переговоры с новой командой президента Байдена.
Начать их с более прочных позиций, которые укрепил за последний год вирус-убийца Made in China.