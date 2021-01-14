В Калининграде для экс-полицейских запросили реальные сроки по обвинению в смерти задержанного

Прокуратура в ходе прений в Московском районном суде Калининграда потребовала приговорить бывших сотрудников районного отдела полиции Николая Плебуха и Александра Иванова к шести годам и пяти годам девяти месяцам колонии общего режима соответственно. Об этом “Ъ” сообщил адвокат Владислав Филатьев, представляющий интересы потерпевшей стороны. Бывших полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с наступлением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В октябре 2019 года в ОМВД по Московскому району Калининграда доставили бывшего футболиста местной команды «Прогресс» Ивана Вшивкова. Поводом для этого стало якобы мелкое хулиганство. В камере для задержанных он получил термические ожоги 95% поверхности тела из-за прорванной трубы, после чего скончался в больнице. По версии обвинения, начальник смены дежурной части бывший старший лейтенант полиции Николай Плебух и его подчиненный Александр Иванов знали, что в камере повреждена система отопления, однако не предприняли никаких действий для выпуска оттуда Ивана Вшивкова.

Потерпевшая сторона просила вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений, полагая, что действия подсудимых нужно квалифицировать как убийство, совершенное с косвенным умыслом. Суд должен рассмотреть это ходатайство уже при вынесении приговора, поскольку для его рассмотрения потребуется оценка всей совокупности собранных по делу доказательств.

Марина Царева, Санкт-Петербург