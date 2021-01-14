Суд оправдал участников челябинского шествия «Он нам не царь» по делу о хулиганстве

В Челябинске суд оправдал двух участников акции протеста «Он нам не царь» — Оксану Еремину и Юрия Вашурина — с правом на реабилитацию, сообщил “Ъ” адвокат Андрей Лепехин. Прокуратура просила суд признать их виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по предварительному сговору по политическим мотивам) и назначить каждому наказание в виде трех с половиной лет реального лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено после не санкционированной властями акции протеста «Он нам не царь» в Челябинске 5 мая 2018 года.

По версии следствия, Оксана Еремина и Юрий Вашурин вместе с другими митингующими прорвали полицейское оцепление, чем помешали пешеходам и дорожному движению. Тогда в Челябинске более 3 тыс. человек пришли к памятнику Курчатову, а затем проследовали по проспекту Ленина в сквер на Алом поле. В тот день полиция задержала около 200 человек. Некоторым суд назначил административные аресты за организацию и участие в несанкционированной акции. В домах активистов силовики провели обыски. Фигурантом уголовного дела сначала был координатор местного штаба Алексея Навального Борис Золотаревский, однако с него сняли обвинения, поскольку в акции протеста он не участвовал из-за того, что до ее начала был задержан сотрудниками полиции.

Юлия Гарипова, Челябинск