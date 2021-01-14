ЦБ: банки не высказывались против цифрового рубля

Банк России изучил комментарии участников рынка по введению цифрового рубля. По словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, никто не высказался против. Ранее участники рынка высказывали опасения насчет предложенных моделей введения цифрового рубля.

«В целом мы изучили комментарии. Прямо скажем, никто из банков не высказался против введения цифрового рубля. То есть идея того, что цифровой рубль нужен с точки зрения третьей дополнительной формы денег, ни у кого сомнения не вызывает»,— сказал господин Заботкин в кулуарах Гайдаровского форума.

ЦБ рассматривает две модели введения цифрового рубля: в первой модели регулятор открывает и ведет кошельки клиентов на платформе цифровой валюты ЦБ, а во второй модели ЦБ открывает кошелек банку, а тот уже открывает кошелек клиенту. Сбербанк считает, что предложенные Центробанком модели несут риск роста ставок на фоне оттока ликвидности из банковского сектора.

Банк России начал дискуссию о необходимости введения в стране цифрового рубля в октябре прошлого года. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, если будет принято решение по введению цифрового рубля, то это будет очень постепенный процесс. По ее мнению, введение цифрового рубля не повлияет на кредитные ставки.

О том, какие проблемы возникнут из-за ведения цифровых валют,— в материале “Ъ”.