Credit Suisseе не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ

По мнению аналитиков швейцарского банка Credit Suisse, в 2021 году Банк России не будет продолжать смягчать денежно-кредитную политику и сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% до 2022 года. Также, по прогнозу банка, национальная валюта укрепится до 65–70 руб. за доллар. Credit Suisse ожидает роста российской экономики на 2,7% в текущем году.

«Наш базовый сценарий предполагает, что ЦБ РФ завершил цикл ослабления, поэтому мы полагаем, что ключевая ставка останется на уровне 4,25% до 2022 года… Рубль укрепится до обоснованного уровня — 65–70 руб. за доллар»,— говорится в исследовании 2021 Investment Outlook (цитата по «РИА Новости»).

Аналитики считают, что инфляция к концу 2021 года опустится ниже целевого показателя ЦБ РФ в 4%. Инфляция достигнет пика в первом квартале, ожидают в Credit Suisse. «По нашему мнению, к концу 2021 года общий уровень инфляции ИПЦ снизится до 3–3,5% в годовом выражении»,— прогнозируют экономисты.

Credit Suisse уточняет, что темпы роста российской экономики в текущем году зависят от реализации программы вакцинации, глобального спроса на нефть и ограничений ОПЕК+ на добычу. «Мы ожидаем, что российская экономика вырастет на 2,7% в 2021 году»,— сказано в материале.

Напомним, в декабре совет директоров Банка России сохранил ставку до следующего заседания на уровне 4,25%. ЦБ прогнозировал, что в начале 2021 года инфляция останется повышенной, на уровне 5% год к году. Также регулятор сообщил, что ожидает в 2021 году пониженной инфляции, но не уверен, сохранится ли вообще «окно» для снижения ключевой ставки.

Подробности — в материале “Ъ” «В новый год без ипподрома».