«Авито Недвижимости»: спрос на новостройки в Екатеринбурге вырос в 2,5 раза

По итогам 2020 года спрос на квартиры в новостройках в Екатеринбурге вырос в 2,5 раза, в сравнении с 2019 годом, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость». Средняя стоимость кв. м. подобного жилья возросла на 16% и составила 81 343 руб.

Всего по стране спрос на новостройки за год вырос на 23%. Несмотря на снижение востребованности нового жилья во II квартале на 21%, в III квартале рост составил 38%. При этом наиболее ощутимое подорожание за год было зафиксировано в течение последнего квартала — цены поднялись на 10%, а в годовом выражении (IV квартал 2020 к IV кварталу 2019) их динамика составила 19%.

«В 2021 году на рынке первичной недвижимости ожидается сокращение объема продаж, во многом обусловленное снижающимися доходами населения. Несмотря на то, что продление программы льготной ипотеки поддерживает спрос, ее влияние будет ниже пика, зафиксированного на рынке в октябре-ноябре 2020 года в связи с ажиотажем из-за ожидания завершения программы», — отметил руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.