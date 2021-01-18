«Семь пятниц» подали восемь заявлений о банкротстве к компаниям семьи Чамовских Судебные заседания по ним начнутся с 27 января

ООО «Семь пятниц», в лице конкурсного управляющего Дмитрия Зайцева, подало восемь заявлений о банкротстве к аффилированным компаниям. Доли в этих компаниях имеют члены семьи Чамовских (экс-владельцы алкомаркетов «Семь пятниц»). Напомним, процедура банкротства самой компании «Семь пятниц» началась в 2018 году.

По данным картотеки арбитражного суда, иски были поданы 31 декабря к восьми компаниям зарегистрированным в Среднеуральске: «МАГ-12», «Маг-3», «Маг-2», «Арт-Стеллаж», «Скрепка», «Франшиза Семь пятниц-1», «Моментон», «Терминал». В совладельцах компаний значатся Светлана, Дмитрий и Владимир Чамовских. По данным сервиса Kartoreka.ru, компании занимались продажей продуктов и напитков, оптовой торговлей, производством мебели, управлением финансово-промышленными группами.

По мнению адвоката, партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Александра Стешенцева, в ходе процедуры банкротства «Семи пятниц» конкурсный управляющий проводил мероприятия, направленные на пополнение конкурсной массы, включая оспаривание сделок должника, взыскание дебиторской задолженности и другие.

«Массовое обращение "Семи пятниц" в лице конкурсного управляющего с заявлениями о банкротстве, как мне кажется, является ничем иным как одним из способов взыскания дебиторской задолженности, поскольку согласно сведений из ЕГРЮЛ данные юридические лица являются действующими. Кроме того, допускаю, что обращение с заявлениями о банкротстве могло быть вызвано соответствующим требованием многочисленных конкурсных кредиторов структуры семьи Чамовских, не оставляющих надежды возвратить свои денежные средства»,— рассказал господин Стешанцев.

Все заявления о признании должника банкротом приняты судом. Судебные заседания по ним начнутся с 27 января.

Группа компаний «Семь пятниц» с 1996 года занималась оптовой торговлей продуктами питания и алкоголем, в 2012 году открылся первый алкомаркет формата «у дома». Насчитывала в 2015 году более 230 магазинов в Свердловской области, часть из которых работала по франшизе. Сеть управлялась через ООО «Владимир и компания» (принадлежало Светлане Чамовских) и ООО «Алмаз» (принадлежало Светлане Чамовских и Лидии Гусевой). В августе 2016 года ООО «Владимир и компания» признали банкротом. Дмитрий Чамовских признан банкротом в декабре 2019 года. В октябре 2020 года Свердловский арбитражный суд завершил процедуру банкротства Светланы Чамовских.

Мария Игнатова, Алексей Охлопков