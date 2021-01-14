Около 10 млн россиян путешествовали по стране в новогодние праздники

В период новогодних и рождественских праздников около 10 млн россиян отправилось путешествовать по стране, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, загрузка загородных отелей в среднем по России составила 70–90%.

«Около 10 млн человек путешествовало по стране в период новогодних и рождественских праздников. При этом россияне выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам. …Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники — это наиболее востребованные виды отдыха с начала нового года»,— сказал господин Чернышенко ТАСС.

Вице-премьер отметил, что городские гостиницы были заполнены только на треть, в то время как загрузка загородных отелей превышала 70%. «Загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70–90%. Между тем ограничительные меры, введенные в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме этого изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%»,— сказал зампред правительства.

По данным Ростуризма, загрузка отелей в новогодние каникулы в Москве составила около 30%, в Санкт-Петербурге — 20%. Годом ранее она составляла 95% и 78% соответственно. Наиболее популярными направлениями стали Черноморское побережье, горные кластеры Красной Поляны и Северного Кавказа, горнолыжные курорты Алтая, Хибин, Сахалина, познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области, добавил господин Чернышенко.

О том, какой отдых выбирают состоятельные россияне,— в материале “Ъ FM”.