На пост мэра Екатеринбурга претендуют семь человек

Семь человек подали документы для участия в конкурсе на должность главы Екатеринбурга. Как сообщили “Ъ-Урал” в аппарате гордумы, сегодня еще один претендент подал заявку. Напомним, конкурсная комиссия решила не разглашать личные данные кандидатов до первого заседания, которое состоится 26 января.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что первым документы подал советник губернатора Свердловской области Игорь Рубцов. Позднее об участии в конкурсе заявили еще бизнесмен Андрей Бычков, предприниматель и общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов, член партии «Яблоко» Дмитрий Калинин, а также общественные активисты Сергей Тиунов и Александр Куделькин.

Напомним, конкурс по выбору мэра Екатеринбурга был объявлен 22 декабря 2020 года после того, как гордума досрочно сняла полномочия с мэра Александра Высокинского (возглавлял город с сентября 2018 года). Его назначили исполняющим обязанности первого заместителя губернатора. Ранее этот пост занимал Алексей Орлов, который 21 декабря прошлого года стал первым вице-мэром Екатеринбурга. Сейчас он исполняет обязанности главы города.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 22 января. Сам конкурс планируется провести 1 февраля.

Подробнее о том, как в Екатеринбурге проходит отбор кандидатов в мэры — в материале “Ъ-Урал” «Екатеринбург приступил к процедурам»