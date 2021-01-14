190 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 190 случаев заражения коронавирусом. Также скончались три инфицированные пациентки 70, 72 и 89 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 90 жителей Ижевска, 15 граждан из Якшур-Бодьинского района, 10 — из Завьяловского района, по восемь — из Селтинского, Малопургинского и Балезинского районов, семь — из Воткинска, по шесть — из Глазова и Кезского района, пять — из Воткинского района, по четыре — из Можги и Увинского района, по три — из Алнашского и Глазовского районов, по два — из Сарапула, Дебесского, Кизнерского, Сарапульского и Ярского районов, по одному — из Вавожского, Игринского и Можгинского районов. При этом 189 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 22684 случая заражения коронавирусом. Из них 318 закончились летальным исходом, 18838 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 157 заболевших находятся в тяжелом состоянии.