Эксперты зафиксировали низкую доступность вакцины от COVID-19 в Омской области и Хакаси

Эксперты фонда «Петербургская политика» провели исследование доступности вакцинации от COVID-19 в стране в рамках очередного ежемесячного рейтинга социально-политической устойчивости регионов. Как сообщает “Ъ”, к успехам властей на старте прививочной кампании они отнесли преодоление «репутационного кризиса» российской вакцины «Спутник V».

По данным исследования, среди сибирских регионов низкую доступность вакцины зафиксировали в Омской области и Хакасии. Там, желающие поставить прививку ранжированы по профессиональному признаку. Также жители сталкиваются с возрастными ограничениями, отсутствием препарата и необходимостью прикрепляться к поликлинике. Эксперты отмечают, что схожая ситуация отмечается в Новосибирской области и Туве. Один из немногих регионов, где можно записаться на прививку, — Томская область.

Все остальные регионы исследователи относят к «двоечникам», где массовая вакцинация пока недоступна.

Первые вакцины от коронавируса в Сибири начали ставить в декабре прошлого года. Одними из первых кампании развернули Новосибирская, Иркутская области и Кузбасс. В первую очередь, прививки ставили медикам, соцработникам, волонтерам и пр.

Юлия Сасевич