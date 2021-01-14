Wildberries запустился в Германии

Российский маркетплейс Wildberries начал работу в Германии, рассказал “Ъ” представитель компании. Это десятая страна присутствия Wildberries — в 2019 году маркетплейс запустился в Польше, Словакии, на Украине и в Израиле.

Доставка товаров в Германии будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Помимо курьерской доставки заказы можно будет забрать из 40 тыс. партнерских пунктов выдачи, рассказали в компании.

В Wildberries также анонсировали, что в ближайшее время маркетплейс планирует запуститься на рынках Франции, Италии и Испании.

Как Wildberries вышел на рынок Украины — читайте в публикации “Ъ”.

Дмитрий Шестоперов