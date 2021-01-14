Обнаженные и оскорбленные

Уфимская художница Алена Савельева подала в полицию заявление об угрозах, которые она получила из-за серии рисунков с полуобнаженными мужчинами и женщинами в предметах национальной башкирской одежды. Ранее башкирский национальный активист Руслан Габбасов назвал эти изображения «откровенным издевательством над башкирами». Полиция уже начала проверку по факту угроз; эксперты полагают, что она должна закончиться возбуждением уголовного дела по факту угрозы убийством.

Отдел полиции №10 УМВД по Уфе начал проверку по заявлению 29-летней художницы Алены Савельевой. Женщина рассказала, что ей и ее близким стали поступать угрозы физической расправы из-за публикации в Facebook восьми фломастерных рисунков, изображающих полуобнаженных мужчин и женщин в отдельных предметах национальной башкирской одежды. Эти изображения, по словам художницы, были лишь эскизами к картинам, которые она планировала нарисовать.

Скандал разгорелся после того, как на рисунки обратил внимание национальный активист, один из бывших лидеров признанной экстремистской организации «Башкорт» Руслан Габбасов. В Facebook и в «ВКонтакте» господин Габбасов написал, что усматривает в работах «откровенное издевательство над башкирами», которые представлены «в каком-то сексуально-извращенном виде». Он предупредил, что Алена Савельева «перешла ту тонкую грань, которую переступать опасно».

Пост господина Габбасова вызвал широкое обсуждение — и часть пользователей социальных сетей стала требовать от художницы извинений. По словам госпожи Савельевой, она получила много сообщений о том, что «все башкиры — мусульмане, и они не приемлют изображения людей». «Они мне писали, что найдут меня и убьют, — рассказала «Ъ» госпожа Савельева. — Я пыталась им объяснить, что не хотела никого оскорбить, и что в моих работах нет ничего мусульманского. На них башкиры изображены с шуткой, но по-доброму». В заявлении в полицию художница отметила, что «хотела передать красоту родных земель и обнаженных тел в духе античных краснофигурных росписей и композиций галантных сюжетов Константина Сомова».

Полиция приобщила к заявлению скриншоты комментариев под постом Руслана Габбасова, в которых пользователи интернета предлагали облить ее кислотой, «поломать руки и ноги» и «устроить шариат», сообщила «Ъ» госпожа Савельева. «Я считаю, что угрозы в мой адрес начали поступать из-за того, что радикальные национальные активисты спровоцировали людей, никогда не бывавших в музеях и не державших в руках книг по искусству, устроить надо мной самосуд»,— добавила она.

Скандал усилился после того, как 11 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» социолог Арсен Нуриджанов предложил тем, кому «очень не нравятся» рисунки «ехать и жить в шариатских странах». Это высказывание посчитал оскорбительным член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ) Динар Зайнуллин. Он заявил, что передал «экспертам» запись выступления господина Нуриджанова — и пообещал подать в суд на социолога, если в его речи «что-то найдут».

По словам старшего партнера адвокатского бюро ЗКС, бывшего следователя по особо важным делам СКР Андрея Гривцова, если угрозы художнице «носили реальный характер, содержали сведения о ее возможном убийстве», то должно быть возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по ч. 2 этой статьи (по мотивам национальной ненависти) — до 5 лет лишения свободы.

Адвокат Алексей Бушмаков также считает, что у полиции есть все основания для возбуждения уголовного дела. По его мнению, «угрозы в адрес художницы выглядят реальными, учитывая личность человека, который призвал учинить над ней самосуд». «Так это оставлять нельзя, иначе любое проявление свое личного мнения будет опасным», — полагает господин Бушмаков. «Рисунки мне кажутся абсолютно безобидными. Там нет националистического окраса или порнографии, поэтому я не очень понимаю, как они могли кого-то оскорбить», — отметил он.

Дарья Кучеренко, Елена Чиркова