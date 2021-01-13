Генпрокуратура Украины возбудила дело против замкомандующего Черноморским флотом России

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении заместителя командующего Черноморским флотом России. Он обвиняется в подстрекательстве украинских военных в Крыму к госизмене в 2014 году. Его имя и фамилия не называются.

«Прокуроры офиса генпрокурора начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены»,— сообщается на сайте Генпрокуратуры. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, замкомандующего в марте 2014 года склонял украинских военнослужащих к совершению государственной измены.

По состоянию на конец 2020 года, первым заместителем командующего флотом и начальником штаба был контр-адмирал Игорь Смоляк, а заместителями — вице-адмирал Сергей Липилин и генерал-лейтенант Юрий Петров.

12 января состоялись очередные переговоры «нормандской четверки». Глава российской делегации, замглавы администрации президента Дмитрий Козак сказал, что в ходе встречи советники не смогли прийти к соглашению по связанным с Донбассом вопросам.

О стратегии России на украинском направлении — в материале “Ъ” «"Отношения с Киевом останутся в состоянии глубокой заморозки"».