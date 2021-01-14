Застройщики штурмуют ипотеку

Намеченное на лето этого года завершение программы льготной ипотеки по ставке 6,5% приведет к активному выводу девелоперами на рынок новых проектов. Так будет продолжаться всю первую половину года, уверены участники рынка. Застройщики готовы выходить даже в те локации, где уровень конкуренции среди девелоперов достаточно высок. Так, Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича приступает к строительству крупного жилого квартала в Очаково-Матвеевском на западе Москвы.

Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича построит жилой квартал на 7,8 га на Озерной улице на западе Москвы, рассказал источник “Ъ” на рынке и подтвердили в компании. Директор отдела финансовых рынков и капиталов JLL Антон Коротаев оценивает стоимость такого участка в 4–4,5 млрд руб. На таком участке можно возвести около 150–170 тыс. кв. м недвижимости, подсчитал партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его словам, при расходах на строительство в 10–12 млрд руб. выручка составит около 25–30 млрд руб. Источник “Ъ”, знакомый с планами компании, говорит, что девелопер попытается построить на Озерной улице около 230 тыс. кв. м недвижимости. Гендиректор Level Group Кирилл Игнахин оценивает инвестиции в проект в 20 млрд руб., а выручку — не менее 50 млрд руб.

Level Group основана в 2016 году экс-сенатором Вадимом Мошковичем. В портфеле компании, по собственным данным, более 1 млн кв. м недвижимости, в том числе девять жилых кварталов в границах старой Москвы.

Локацию для реализации жилого проекта участники рынка недвижимости считают удачной. Господин Коротаев указывает на близость нескольких линий метро и транспортную доступность нескольких шоссе и Северо-Западной хорды. Впрочем, в западном направлении отмечается высокая конкуренция жилых проектов других девелоперов. В Knight Frank напоминают, что сейчас в окружении участка Level Group продажи ведутся в семи комплексах общей площадью около 190 тыс. кв. м от ПИК, «Дон-Строя», «Интеко» и группы «Эталон» со средней ценой реализации 300 тыс. руб. за 1 кв. м.

Директор по продажам департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Ирина Артемова уверена, что в первом полугодии девелоперы активизируются, чтобы успеть до 1 июля 2021 года, когда может быть завершена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%. Те площадки, что уже были у застройщиков в земельном банке, но по каким-либо причинам не получили своего развития, будут разморожены и проекты выйдут на рынок, добавляет она. С ней согласен и финансовый директор Tactics Group Андрей Новиков. «Большое количество замороженных участков в портфеле компании означает неэффективное использование капитала, ведь максимальную доходность профессиональный участник рынка получает от реализации и завершения проекта, а не спекулятивного изменения стоимости земли»,— поясняет господин Новиков.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин выступал за продление действия программы льготной ипотеки и после 1 июля 2021 года. В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина призывала свернуть программу вовремя, чтобы не допустить перегрева рынка ипотеки и не допустить возникновения «ипотечного пузыря». Позже господин Хуснуллин не исключил, что если программа льготной ипотеки и будет продлена, то в отдельных регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. «Все зависит от того, какая будет экономическая ситуация, какие будут доходы, поступления в бюджет»,— заявлял в декабре 2020 года вице-премьер.

По предварительным оценкам, в 2020 году было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму более 4,2 трлн руб., сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин 5 января на совещании с Владимиром Путиным. В 2019 году цифра была значительно меньше — 1,3 млн кредитов общей суммой 2,9 трлн руб.

Дарья Андрианова