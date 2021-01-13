ООН прокомментировала блокировку Трампа в соцсетях

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях. Он отметил, что все меры по борьбе с враждебными высказываниями должны соответствовать международным нормам прав человека. При этом господин Дюжаррик сказал, что частные корпорации не являются участниками соответствующих международных договоров.

«Существует основной принцип, согласно которому все меры по сдерживанию разжигающих ненависть высказываний должны строго соответствовать международным нормам в области прав человека»,— сказал Стефан Дюжаррик на брифинге в ответ на вопрос об отношении генсека к ситуации с блокировкой аккаунтов господина Трампа (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что правительства стран несут ответственность в рамках подписанных ими договоров и уставов, включая Устав ООН, в отношении международных прав человека. «Другое дело частные корпорации»,— добавил Стефан Дюжаррик. По его словам, в вопросах бизнеса и прав человека есть основной принцип ООН, согласно которому «компании несут ответственность за предотвращение и устранение нарушений прав человека, если они происходят».

На фоне роста политической напряженности в США после штурма здания Конгресса 6 января аккаунты господина Трампа заблокировали Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat и Twitch. По мнению руководства этих соцсетей, публикации действующего президента США нарушали правила платформ, запрещающие призывы к насильственным действиям и восхваление насилия.