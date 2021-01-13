СК организовал проверку по факту похищения пиратами моряка из Новороссийска

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР по факту захвата моряков, в числе которых гражданин России, в Гвинейском заливе организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о нападении на греческий танкер Agisilaos и захвате четверых моряков: филиппинцев, румына и россиянина. По данным «Новороссийского рабочего», похищен был второй помощник капитана, 43-летний новороссиец Дмитрий Димитриади.

«В настоящее время пострадавший освобожден, следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении СК.

Как ранее сообщали в Российском профессиональном союзе моряков (ITF), атака на судно произошла в ночь с 29 на 30 ноября. Вооруженные пираты взобрались на борт в 75 морских милях (139 километрах) к югу от Ломе, столицы Того.

В 2020 году в Гвинейском заливе произошло 24 случая нападения пиратов на моряков. Всего за это время было похищено 122 члена экипажа.