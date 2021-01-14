Прокурору приготовили второе дело

В отношении прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова возбудили второе уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в виде денег и имущества от застройщика на общую сумму 15 млн руб. 31 декабря он был задержан по эпизоду о получении взятки 18 млн руб. от представителя службы ритуальных услуг. Подозреваемый отрицает вину по этому эпизоду, что касается второго, то адвокату господина Пригарова Андрею Морозову, по его словам, об этом пока ничего не известно. Сегодня Саратовский областной суд рассмотрит апелляционное представление прокуратуры и жалобу защиты на меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время прокурор района находится под домашним арестом.

В Саратове в отношении прокурора Кировского района Андрея Пригарова возбуждено второе уголовное дело. Об этом вчера сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Прокурору вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от руководителя строительной компании.

По данным следствия, работая с ноября 2013 года по февраль 2018 года в должности первого заместителя прокурора Саратова, а с февраля 2018 по настоящее время прокурором Кировского района города, господин Пригаров в период с 2015 года по декабрь 2020 года систематически получал от генерального директора организации, специализирующейся на жилищном строительстве, денежные средства и имущество за «оказание содействия в получении застройщиком разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, обеспечение не проведения проверок в отношении данной фирмы контрольными и надзорными органами, а также за общее попустительство по службе в пользу взяткодателя и представляемой им организации». Общий размер незаконного вознаграждения, полученного от застройщика, составил не менее 15 млн руб.

Уголовное дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по материалам проверки УФСБ и прокуратуры Саратовской области.

Как писал „Ъ“, в конце декабря прошлого года в отношении Андрея Пригарова было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере представителя компании, занимающейся оказанием ритуальных услуг. По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2020 года прокурор получил за «общее покровительство» 18 млн руб.

В областном надзорном ведомстве отметили, что прокуратура «ведет бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями коррупции, в том числе и в собственных рядах» и намерена ее продолжить.

31 декабря Андрей Пригаров был задержан, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 28 февраля 2021 года. При этом представитель следствия настаивал на заключении его под стражу. Прокуратура принесла на решение суда апелляционное представление, мотивировав это тем, что прокурор района «совершил особо тяжкое преступление» и может попытаться «воспрепятствовать расследованию». «По мнению стороны обвинения, избранная судом мера явно не соответствует степени тяжести совершенного должностного преступления лицом, которое призвано соблюдать закон и пресекать любые коррупционные нарушения»,— уточнили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Меру пресечения обжаловал и адвокат Андрея Пригарова Андрей Морозов. Сегодня обе жалобы рассмотрит Саратовский областной суд. Андрей Морозов также обжаловал постановление о возбуждении в отношении своего доверителя первого уголовного дела. «На тех следственных действиях, которые проходили в отношении него, он категорически не признал вину. Не было оснований у следствия дело возбуждать»,— пояснил „Ъ“ адвокат.

Что касается второго дела, то, по словам Андрея Морозова, ему пока о его возбуждении «ничего не известно», поэтому «комментировать пока нечего».

Андрей Пригаров начал работу в органах прокуратуры в октябре 2000 года — работал в прокуратуре Ленинского района, после чего перешел в прокуратуру города, затем занял пост прокурора Кировского района. По данным „Ъ“, накануне ареста он написал заявление об увольнении по собственному желанию, но оно пока не ­подписано.

Марина Ковалева