Краевая прокуратура проводит проверку после вспышки птичьего гриппа на Кубани

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту массового падежа кур на Новомышастовской птицефабрике с 1 по 4 января из-за птичьего гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По данным прокуратуры, погибли 10 290 голов кур.

В ходе проверки в деятельности фабрики выявлены нарушения ветеринарного законодательства, в связи с чем прокуратурой Красноармейского района директору организации внесено представление. Материалы проверки направлены в контролирующий орган для привлечения виновных к административной ответственности.

Кроме того, краевая прокуратура согласовала проведение Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора внеплановой выездной проверки фабрики.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, администрация Красноармейского района Кубани с 5 января 2021 года ввела режим ЧС на территории Новомышастовского сельского поселения из-за вспышки птичьего гриппа. Кроме того, 6 января 2021 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении карантина на территории Новымышастовской птицефабрики.

По данным на 6 января 2021 года, из-за птичьего грипп падеж птицы на территории птицефабрики составил 51 тыс. голов из 400 тыс. имеющегося поголовья. Только за одни сутки на птицефабрики пало около 15 тыс. кур. До 10 января на предприятии должны были провести полное уничтожение поголовья птицы.

Наталья Решетняк