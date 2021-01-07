В станице Новомышастовской ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

Администрация Красноармейского района Кубани ввела режим ЧС на территории Новомышастовского сельского поселения из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает издание «Голос правды».

Режим ЧС действует в станице с 17:30 5 января 2021 года. По данным издания, жители станицы Новомышастовской в ближайшие дни получат листовки с рекомендациями по действиям в условиях карантина.

С 6 января в угрожаемой зоне (станица Новомышастовская) и в зоне наблюдения (станица Ивановская, хутор Прикубанский) стартует вакцинация поголовья птицы. Кроме того, как заявил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Славянском, Красноармейском и Калининском районах Сергей Осмоловский, необходимо также провести вакцинацию населения станицы Новомышастовской. Всего ею планируется охватить около 95% населения или около 2 тыс. жителей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 6 января 2021 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении карантина на территории Новымышастовской птицефабрики из-за вспышки птичьего гриппа. По данным на 6 января 2021 года, падеж птицы на территории птицефабрики составил 51 тыс. голов из 400 тыс. имеющегося поголовья. Только за одни сутки на птицефабрики пало около 15 тыс. кур. До 10 января на предприятии проведут полное уничтожение поголовья птицы.

31 декабря 2020 года на птицефабрике сменился собственник: им стала Ольга Клыпина. До этого с июня 2017 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», предприятием владел Дмитрий Николаев.

Алексей Белянин