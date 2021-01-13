У 26,5% жителей Прикамья, прошедших тест на антитела к COVID-19, есть иммунитет к инфекции

Частные клиники Пермского края провели около 308 тыс. тестов на антитела (метод ИФА) к коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, среди жителей, прошедших исследование, у 26,5% обнаружены антитела к COVID-19.

В настоящее время такие исследования проводятся в 19 лабораториях края. В общей сложности специалисты организаций обрабатывают более 1,6 тыс. тестов на антитела в сутки.

Напомним, по данным на 13 января, в Прикамье выявлено 34 522 случая коронавируса. Оправились от инфекции 27 892 жителя края, 2196 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались (1263 человека — от COVID-19, 933 — от сопутствующих заболеваний).