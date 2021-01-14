«Охта Групп» перекрасит бывшую малярную мастерскую

Как стало известно “Ъ”, «Охта Групп» Владимира Свиньина приобрела у Glorax Development помещение бывшей малярной мастерской Санкт-Петербургского вагоностроительного завода на Московском проспекте, 115, лит. Р, площадью 4,5 тыс. кв. м. Оно будет включено в общую территорию пешеходного лофт-квартала на месте фабрики «Скороход», преобразованием которой сейчас занимается компания. Эксперты не удивлены стремлением «Охта Групп» приобретать активы в зоне влияния «Скорохода» и оценивают инвестиции в реконструкцию помещения примерно в 180 млн рублей и до 260 млн рублей — в его покупку.

О том, что инвестиционно-девелоперская компания «Охта Групп» Владимира Свиньина приобрела у компании Glorax Development помещение бывшей малярной мастерской Санкт-Петербургского вагоностроительного завода на Московском проспекте, в котором последняя планировала создать аналог московского Даниловского рынка, рассказал “Ъ” собеседник на рынке недвижимости, знакомый с ситуацией (см. “Ъ” от 14.02.2019). Позднее информацию подтвердили “Ъ” и участники сделки, совершенной в конце прошлого года, не сообщив при этом ее финансовую сторону.

Речь идет о помещении площадью около 4,5 тыс. кв. м в историческом здании на Московском проспекте, дом 115, лит. Р, площадью 4,8 тыс. кв. м, возведенном по проекту архитектора Розовского в 1914 году и входящем в список объектов культурного наследия регионального значения. Данный актив Glorax Development приобрела в феврале 2019 года на торгах АО «ДОМ.РФ» за 85 млн рублей при начальной цене 66,9 млн рублей (см. “Ъ” от 06.02.2019). При этом на торги здание было выставлено не полностью: семь помещений площадью чуть более 200 кв. м не входили в лот.

По словам заместителя председателя правления «Охта Групп» Дмитрия Киселева, помещение бывшей малярной мастерской будет включено в общую территорию пешеходного лофт-квартала «Скороход», о создании которого компания объявила в 2020 году, намереваясь вложить в развитие площадки около 5 млрд рублей (см. “Ъ” от 31.08.2020). В «Охта Групп» не ответили на вопрос “Ъ” о предполагаемом объеме инвестиций в реконструкцию нового объекта в их портфеле.

В Glorax Development, в свою очередь, напомнили о том, что в связи с изменением в структуре управления компании и консолидацией бизнеса в руках Андрея Биржина была полностью пересмотрена стратегия ее развития (см. “Ъ” от 01.10.2020). «Компания привыкла реализовывать масштабные проекты, а объект на Московском, 115, небольшой и не позволяет воплотить все идеи»,— сообщили в пресс-службе девелопера, добавив, что в связи с грядущим объявлением о старте новых проектов и приобретением новых площадок непрофильные активы компании неинтересны.

Анна Сигалова, директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International, отмечает, что поскольку предыдущий владелец не проводил качественных изменений здания, цена продажи, вероятно, осталась примерно на том же уровне.

Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP, напротив, уверяет, что после покупки помещения с торгов Glorax подготовила проект его реконструкции, поэтому цена продажи могла составить 240–260 млн рублей. «Насколько мы знаем, в здании высокие потолки, которые позволяют надстроить дополнительные перекрытия и увеличить арендопригодную площадь почти в два раза»,— пояснил он, добавив, что затраты на реконструкцию могут быть около 40 тыс. рублей за «квадрат». Таким образом, учитывая площадь помещения, общий объем вложений в реконструкцию может достичь 180 млн рублей.

Участников рынка не удивил интерес «Охта Групп» ко всему, что находится в зоне влияния «Скорохода». «Эта сделка логично вписывается в планы "Охта Групп" по преобразованию территории фабрики»,— говорит госпожа Сигалова. В особенности это касается участков с подготовленной градостроительной документацией, добавляет господин Бойков. «В целом компания интересуется данным сегментом и является одним из немногих активных инвесторов в объекты офисного редевелопмента. Кроме того, "Охта Групп" имеет обширный опыт реализации подобных проектов и понимает, как с ними работать»,— уверен эксперт.

Мария Кузнецова