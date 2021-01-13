На Кубани задержали санитара морга за кражу денег и украшений умерших

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Ленинградском районе Краснодарского края будут судить 25-летнего санитара патологоанатомического отделения за кражу денег и ювелирных изделий умерших пациентов. Общий ущерб составил 50 тыс. руб., сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что подозреваемый совершал кражи в течение нескольких месяцев. Деньги он снимал со счетов покойных, используя мобильное приложение. Установлена причастность злоумышленника к совершению шести аналогичных противоправных деяний.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как писал "Ъ-Кубань", следственное управление СКР по Краснодарскому краю передало в суд уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии № 6 и заведующего Усть-Лабинского отделения ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Начальника ФКУ «ИК-6» обвиняют в даче взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ), а также превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), судмедэксперту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Наталья Решетняк