МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Сочи

По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, ночью и утром с 13 на 14 января в Сочи ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра с изменением направления (с восточного на западное). Местами порывы будут достигать 15-17 м/с.

В связи с этим есть риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением населенных пунктов, резкими подъемами уровней рек, повреждением объектов инфраструктуры и пр.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют соблюдать меры безопасности: оставаться в доме, парковать автотранспорт в предназначенных для этого местах, плотно закрыть ставни и двери, уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и др.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру единого телефона спасения «01» или «101».

Наталья Решетняк