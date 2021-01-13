До конца месяца Кубань получит 200 тысяч доз вакцины от коронавируса

В соответствии с федеральным планом до февраля 2021 года Краснодарский край получит более 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram.

С осени 2020 года по 13 января 2021 года в регион поставлено около 19 тыс. доз вакцины от COVID-19.

В рамках прививочной кампании в крае определено 97 медучреждений.

«Обеспечены все условия для приема, хранения и транспортировки вакцины. Как только крупная партия поступит к нам, начнем прививать всех желающих», - написал глава региона.

Прививку делают бесплатно и добровольно.

Как сообщает "Ъ", президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19 всех россиян. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, она начнется в понедельник, 18 января.

Наталья Решетняк