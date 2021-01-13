ivi поставил IPO на паузу

Онлайн-кинотеатр ivi отложил IPO на неопределенный срок. Об этом сообщил американский Forbes. По данным источников издания, такое решение принято из-за законопроекта об ограничении доли иностранцев в аудиовизуальных сервисах. Документ в конце декабря внесли на рассмотрение в Госдуме. Он запрещает зарубежным инвесторам владеть долей более чем в 20% в сервисах, преимущественно направленных на российскую аудиторию.

ivi планировал провести размещение своих акций на американской бирже NASDAQ в конце января, но теперь компании придется либо искать другие площадки, либо добиваться смягчения требований в новом законопроекте, полагает управляющий партнер компании Odgers Berndtson Роман Тышковский: «Пошел довольно сильный накат со стороны государства, и он будет только усилится после событий в Штатах 6 января. Я думаю, совпало множество факторов. ivi понимает, что сейчас размещение российской компании на американском рынке может иметь несколько негативных последствий, с которыми никто не хочет связываться.

Я думаю, ivi еще выйдет на IPO, потому что это то, к чему он стремится последние несколько лет. Пока у сервиса нет стратегического партнера: он не смог договориться ни с крупными телеком-операторами, которые могли его купить, ни с другими игроками, которые могли в них инвестировать какие-то средства. Поэтому ivi будет стремиться к IPO, но где оно будет — в России, в Штатах или в Гонконге — неизвестно. Инициатива имеет очень витиеватый путь, поэтому вынесение закона — это только начало битвы за него. Посмотрим, как игроки рынка будут пытаться влиять на это и лоббировать свои интересы».

ivi является лидером российского рынка онлайн-видео. По различным оценкам, его доля составляет от 23% до 36%. По данным 2019 года, выручка кинотеатра превысила 6 млрд руб. Среди крупных инвесторов ivi — Российский фонд прямых инвестиций и компания Baring Vostok. Несмотря на лидирующие позиции, сервис еще не обладает весом, чтобы лоббировать свои интересы в Госдуме, так что вряд ли ей удастся смягчить ограничение по иностранным инвесторам, считает директор департамента ТВ и контента J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов:

«Любой ресурс, который имеет большое количество пользователей и каким-то образом может на них влиять даже в хорошем смысле, увы, сразу попадает под пристальное внимание нашего законодателя. ivi стал очень большим, но для своего рынка. Поэтому, с одной стороны, он может представлять угрозу для бизнеса традиционных операторов связи, у которых нет такого количества подписчиков на собственных онлайн- и видео-сервисах. С другой — есть телеканалы, для которых ivi тоже является угрозой, потому что он цинично отбирает аудиторию. Причем это происходит не только в России, но и по всему миру, онлайн-видеосервисы довольно быстро отбирают аудиторию традиционных вещателей.

ivi крепкий для того, чтобы быть угрозой, но пока его бизнес, увы, не такой большой, чтобы быть очень активным лоббистом».

Головная компания ivi.ru Media Ltd. зарегистрирована на Кипре. Ее основатель и гендиректор Олег Туманов на протяжении нескольких лет говорил о планах выхода на IPO. Активная стадия подготовки к листингу началась зимой прошлого года. По оценке экспертов, онлайн-кинотеатр еще в 2019 году мог стоить около $800 млн.

Светлана Белова