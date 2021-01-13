Председателем Гулькевичского районного суда назначена Ольга Хайрутдинова

Указом президента РФ от 2 января 2021 года на должность председателя Гулькевичского районного суда Краснодарского края назначена Ольга Хайрутдинова. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

13 января новый председатель был представлен коллективу. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов, начальник управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Краснодарском крае Сергей Захаров, судьи и аппарат Гулькевичского районного суда, а также мировые судьи судебных участков района.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении судей федеральных судов и представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, заместителем председателя Краснодарского краевого суда на шестилетний срок назначен Сергей Кротов.

Наталья Решетняк