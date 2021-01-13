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Более тысячи жителей Сочи привились от коронавируса вакциной «Спутник V»

Более 1 тыс. сочинцев завершили оба необходимых этапа вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом 13 января сообщила пресс-служба городской администрации.

 Прививочная кампания стартовала в декабре 2020 года.  В первую очередь прививки сделали медики, педагоги и соцработники. Для это использовали двухкомпонентную векторную вакцину «Спутник V». Поставки препарата в лечебно-профилактические учреждения Сочи продолжаются.

Как отметил начальник городского отдела координации медицинской помощи  Александр Лебедев, горожанам, желающим осуществить вакцинацию против коронавируса, необходимо обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства.

С прививкой не стоит торопиться тем, кто находился в контакте с заболевшим менее чем за 14 дней до вакцинации, а также пациентам, перенесшим коронавирус в течение полугода.  Горожане, которые недавно сделали прививки от других заболеваний, должны будут подождать с вакцинацией от коронавируса минимум месяц.  

Прививка противопоказана людям с тяжелыми аллергиями, хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также беременным или кормящим мамам. 

Как писал "Ъ-Кубань", по данным на 5 января 2021 года в Краснодарском крае от коронавирусной инфекции привились 7165 человек.

Наталья Решетняк


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