Диму Ровного ждут в Москве в феврале

25 декабря на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Южный Урал» мы рассказали историю двухлетнего Димы из Челябинской области. У него порок развития спинного мозга — Spina bifida. Сразу после рождения Диму прооперировали, но осложнений избежать не удалось: мальчик не может ходить, у него множественные ортопедические и урологические нарушения. Диме требуется обследование и наблюдение междисциплинарной команды врачей, которые составят для него план лечения и реабилитации. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 008 000 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 25 декабря 37 806 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «России 1», ГТРК «Южный Урал», «Пенза», «Амур», «Мурман», «Иртыш», а также 142 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 20 детям на 22 644 284 руб.