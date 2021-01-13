Мэрия смогла отсудить только 200 тыс. рублей у подрядчика за некачественную реконструкцию набережной в Самаре

Арбитражный суд Самарской области постановил взыскать с ООО «Автодоринжиниринг» в пользу департамента градостроительства Самары неустойку на сумму 200 тыс. рублей. Также компания должна будет оплатить госпошлину в размере 1 659,46 рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Суд принял решение по иску о взыскании неустойки за нарушения контракта при реконструкции четвертой очереди набережной реки Волга. Контракт с подрядчиком на сумму 613 млн руб. заключался в 2017 году. Впоследствии чиновники установили, компания нарушила условия договора. Контракт с «Автодоржинижирингом» департамент расторг в 2019 году. В связи с нарушениями чиновники добивались со стороны подрядчика выплат штрафа более чем на 3 млн руб. и пени в 864 тыс. руб.

Георгий Портнов