Путин: проверки бизнеса должны проходить только при наличии рисков

Плановые проверки бизнеса должны быть минимальными и связанными только с предотвращением рисков для людей и окружающей среды, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан, либо окружающей среде»,— сказал господин Путин.

Президент напомнил о создании системы досудебного обжалования результатов этих проверок. По его словам, она должна начать работать «эффективно и масштабно».

Механизм досудебного обжалования контрольно-надзорных претензий госорганов запустили в пилотном режиме в августе 2020 года. В случае несогласия с решениями или предписаниями бизнес может подавать жалобы через портал госуслуг. В эксперименте уже участвуют МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор. С этого года к нему поэтапно присоединятся еще 16 ведомств.

Подробнее о механизме — в материале “Ъ” «Жалоб на всех не хватает».