Кассация подтвердила сговор на торгах по проектированию воронежских дорог

Арбитражный суд Центрального округа отменил решения первой и апелляционной инстанций и подтвердила сговор на торгах по проектированию воронежских дорог. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как пояснили в ведомстве, воронежское управление ФАС выяснило, что ООО «Центр-Дорсервис» и ООО «Геоинформационные и транспортные технологии» участвовали в торгах на сумму более 137 млн руб. Компании победили в аукционах с минимальным снижением начальной цены контрактов, а «с целью ухода от запрета на картели заключили между собой договор доверительного управления». Однако антимонопольщики все равно заподозрили участников в сговоре. Компании успешно обжаловали решение ведомства в арбитраже, однако кассация встала на сторону ФАС.

По словам начальника отдела антимонопольного контроля управления ФАС Сергея Михина, компании, ссылаясь на этот договор при рассмотрении дела, «пытались доказать, что являются группой лиц, в связи с чем полагали, что их действия являются допустимыми»: «Наличие договора доверительного управления на торгах не является доказательством подконтрольности таких лиц друг другу и отсутствия между такими лицами картельного соглашения», — отметил господин Михин.

Александр Прытков