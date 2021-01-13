Минздрав Казахстана зарегистрировал вакцину от коронавируса QazCOVID-in

Министерство здравоохранения Казахстана выдало временную регистрацию казахстанской вакцине от коронавируса QazCOVID-in, сообщает «Хабар 24».

«На сегодня выдана временная регистрация отечественной вакцине QazCOVID-in. Она зарегистрирована 31 декабря на девять месяцев»,— сказал на брифинге зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана Нурлыбек Асылбеков. По его словам, в ближайшее время планируется также выдать временную регистрацию российской вакцине «Спутник V».

Сейчас вакцина QazCOVID-in проходит завершающую фазу клинических исследований. В декабре в Казахстане в рамках третьей фазы клинических исследований началась вакцинация от коронавируса первых 3 тыс. добровольцев. Массовое производство вакцины планируется начать в середине марта.

Казахстанская вакцина QazCOVID-in произведена Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Она включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. С начала пандемии в стране выявлено 211 тыс. случаев заражения, умерли от коронавируса 2879 человек.

В декабре на базе Карагандинского фармацевтического комплекса в Казахстане началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На базе комплекса планируется поэтапно произвести 2 млн доз, массовая добровольная вакцинация «Спутником V» начнется в феврале 2021 года.