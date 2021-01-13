Жаловавшегося на дискриминацию солдата с фамилией Шойгу подозревают в неуставных отношениях

Солдат-срочник из Тувы Ондар Шойгу, пожаловавшийся в соцсетях на дискриминацию по национальному признаку в воинской части в Ярославской области, с конца прошлого года подозревается в нарушении уставных взаимоотношений (ст. 335 УК РФ). Об этом “Ъ” сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин после беседы с солдатом.

По словам господина Бабуркина, военнослужащий применил физическую силу в отношении сослуживца 29 ноября 2020 года, через несколько дней после прибытия в воинскую часть в Ростове Великом. 15 декабря в отношении солдата было возбуждено уголовное дело. «Я встречался с ним в Ростове. Он подтвердил, что имел место инцидент (с применением насилия в отношении сослуживца.— “Ъ”), признался, что он не считает себя образцом дисциплинированного солдата, допускал ошибки. Но вместе с тем он считает, что в отношении его земляков допускались некорректные высказывания и действия, которые ущемляли их достоинство»,— рассказал омбудсмен.

Как сообщалось ранее, Ондар Шойгу записал видеообращение в Instagram, в котором рассказал о дискриминации земляков-новобранцев в воинской части в Ростове Великом по национальному признаку. Его, в частности, якобы третировали из-за фамилии Шойгу, которую носит министр обороны РФ. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) опровергали информацию о притеснениях тувинских солдат.

За Ондара Шойгу заступился глава Тувы Шолбан Кара-оол, который поручил объективно разобраться в ситуации. «Тувинцев командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы»,— писал господин Кара-оол.

Александр Тихонов, Ярославль