Флот компании «ЛСР. Базовые» за 2020 год перевез более 850 тыс. тонн грузов

По итогам 2020 года, выйдя на рынок фрахтовых водных перевозок, флот компании «ЛСР. Базовые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») перевез свыше 850 тыс. тонн грузов (из них — более 600 тыс. тонн для сторонних заказчиков), осуществив в общей сложности более 270 рейсов. Перевозимыми грузами являлись лесоматериалы, металл, металлолом, а также нерудные материалы.

Как сообщили в компании, география судоходства «ЛСР. Базовые» в минувшем году расширилась от порта Бронка в Финском заливе на Северо-Западе до Нижнего Новгорода в Центральном районе Волжского бассейна.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Группа ЛСР» заявила о выходе на рынок грузовых перевозок в марте прошлого года. Сообщалось, что у компании есть два причала на Ладоге и один на Неве. В парке — 32 судна. Ранее флотилия использовалась исключительно для нужд самой группы.