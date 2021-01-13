Tele-Club Group назвал закрытие «Дома печати» в Екатеринбурге культурной катастрофой

Закрытие «Дома печати» произошло незаконно и является культурной катастрофой, такую позицию озвучил арт-директор Tele-Club Group (куда входит «Дом печати») Семен Гальперин.

«“Дом Печати” был одним из лучших концертных клубов в стране, частью городского достояния Екатеринбурга. Очень жаль, что принадлежащим государству памятником конструктивистской архитектуры (здание типографии принадлежит РФ, “Татлинъ” является субарендатором), в котором находилась площадка, распоряжаются люди, так грубо попирающие закон. Уничтожение “Дома Печати” — культурная катастрофа, оно абсолютно незаконно, а виновные в этом должны быть привлечены к ответственности»,– прокомментировал арт-директор Tele-Club GroupСемен Гальперин.

Напомним, Свердловский Арбитражный суд частично удовлетворил иск «Дома печати» (ООО «Униформс») к арендодателю (ООО «Татлинъ») и обязал предоставить концертной площадке помещение в здании типографии на Тургенева, откуда им пришлось съехать.

«Никто никуда не будет возвращаться, дождемся мотивировочную часть, там посмотрим»,— прокомментировал ранее "Ъ-Урал" генеральный директор ООО «Татлинъ» Станислав Цвеленьев, добавив, что «более чем» удовлетворен решением суда. По его словам договор с новым арендатором еще не заключен, но на это помещение есть несколько претендентов.

Удастся ли вернуться в прежнее помещение в здание типографии «Уральский рабочий» не могут пока сказать и представители «Дома печати».

«На сегодняшний день сложно сказать что-то конкретное по поводу нашего возвращения в родные стены: все будет зависеть от действий “Татлинъ”, ведь они могут подать на апелляцию в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. В этом случае история затянется еще на какой-то период. Одно можем сказать точно: мы намерены добиться справедливости. Мы до сих пор пытаемся разобраться с коммунальными платежам: мы усомнились в правильности некоторых цифр, однако объяснений со стороны субарендодателя не получили, пришлось снова идти в суд. Наши требования были удовлетворены, и теперь мы ждем разъяснений и документов от “Татлинъ”»,— рассказал господин Гальперин.

Напомним, 1 мая «Татлинъ» в одностороннем порядке расторг договор аренды с «Домом печати». Концертной площадке пришлось срочно вывозить имущество. Суд между компаниями шел из-за помещения в здании типографии на улице Тургенева. ООО «Униформс» подавало иск к ООО «Татлинъ» о взыскании 318,6 тыс. руб. и о признании договора аренды действующим. В июне прокуратура признала нарушения в действиях ООО «Татлинъ», которое отказалось предоставить отсрочку крупной концертной площадке «Дом печати» в здании типографии «Уральский рабочий».