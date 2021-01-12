Суд обязал предоставить «Дому печати» помещение в здании типографии в Екатеринбурге

Свердловский Арбитражный суд частично удовлетворил иск концертной площадки «Дом печати» (ООО «Униформс») к арендодателю (ООО «Татлинъ»). Как указано в резолютивной части решения суда, арендодатель должен передать в пользование «Дому печати» помещение, которое они покинули. Напомним, «Дом печати» арендовал помещение не напрямую у государства (здание типографии «Уральский рабочий» принадлежит РФ), а у посредника, ООО «Татлинъ».

«Признать незаконным односторонний отказ ООО "Татлинъ" от 29 апреля 2020 от договора субаренды нежилых помещений от 12 марта 2017 года. Обязать "Татлинъ" в течение 5 дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу передать в пользование ООО "Униформс" помещения с учетом дополнительных соглашений»,— говорится в резолютивной части решения суда.

«Никто никуда не будет возвращаться, дождемся мотивировочную часть, там посмотрим»,— прокомментировал "Ъ-Урал" генеральный директор ООО «Татлинъ» Станислав Цвеленьев, добавив, что «более чем» удовлетворен решением суда.

Также суд решил обязать «Татлинъ» заключить с концертной площадкой дополнительное соглашение к договору субаренды. Напомним, концертная площадка пыталась добиться отсрочки по уплате аренды из-за пандемии коронавируса. Согласно этому соглашению «Дому Печати» предоставляется отсрочка по оплате постоянной части арендной платы с 18 марта 2020 и до 1 октября 2020. Накопившуюся задолженность по оплате аренды концертная площадка может выплачивать поэтапно с 1 января 2021 по 1 января 2023 года ежемесячно равными платежами «в размере 1/24 от суммы образовавшейся задолженности за период предоставления арендатору отсрочки».

Суд также частично удовлетворил встречный иск ООО «Татлинъ». «Взыскать с "Униформс" в пользу "Татлинъ" неустойку в сумме 51,9 тыс. руб. и возмещение расходов по уплате государственной пошлины по встречному иску – 1 тыс. руб. В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать»,— указано в материалах.

Еще один иск, который подавал «Дом печати» к арендодателю касается светового и звукового оборудования, которое, руководство концертной площадки не могло забрать из заведения. решение по нему было вынесено 11 января — иск удовлетворили полностью.

Представители «Дома печати» обещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, 1 мая «Татлинъ» в одностороннем порядке расторг договор аренды с «Домом печати». Концертной площадке пришлось срочно вывозить имущество. Суд между компаниями шел из-за помещения в здании типографии на улице Тургенева. ООО «Униформс» подавало иск к ООО «Татлинъ» о взыскании 318,6 тыс. руб. и о признании договора аренды действующим. В июне прокуратура признала нарушения в действиях ООО «Татлинъ», которое отказалось предоставить отсрочку крупной концертной площадке «Дом печати» в здании типографии «Уральский рабочий».