В Сочи из-за сильного ветра закрыли для посещений дендропарк

Руководство Сочинского национального парка 13 января 2021 года закрыло для посещений дендрологический парк «Дендрарий». Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Причиной временного закрытия стало ухудшение погодных условий и усиление ветра. В связи с этим также не будет работать канатная дорога дендропарка.

По данным Сочинского гидрометнцентра, 13 января в городе ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер сильный, порывистый. Температура воздуха 18-23 градуса.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю выпустило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи, которое будет действовать до 14 января включительно.

Алексей Белянин