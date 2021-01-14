«Манчестер Юнайтед» вернул старое

«Манчестер Юнайтед» впервые за несколько лет стал лидером английского чемпионата. После победы над «Бернли» — 1:0 — манчестерцы на три очка опережают действующего обладателя титула «Ливерпуль», с которым встретятся уже в ближайшем туре в воскресенье.

Для Англии итог перенесенного гостевого матча «Манчестер Юнайтед» с «Бернли» превратился, конечно, в большое событие. Гол Поля Погба во втором тайме принес манчестерцам победу. Вне исторического контекста она воспринималась бы как вполне рядовая: гранд справился с соперником, располагающимся неподалеку от подвала таблицы. Внутри него восприятие совершенно иное.

Контекст — это то, что происходило с «Манчестер Юнайтед» в минувшие семь с гаком лет, с того момента, когда в 2013 году на пенсию ушел Алекс Фергюсон, великий тренер, при котором манчестерцы были шикарной командой, пачками собиравшей титулы. После расставания с Фергюсоном лоск и надежность мигом куда-то испарились.

«Манчестер Юнайтед» менял тренеров, перетряхивал состав с помощью временами безумно щедрых инвестиций, но до титула так ни разу не добрался и, бывало, терпел сокрушительные провалы.

И казалось, что приглашение на исходе 2018 года на пост главного тренера Уле Гуннара Сульшера в этом смысле мало на что повлияет — слишком короткий тренерский бэкграунд, слишком мало опыта.

Да что уж там, еще на излете минувшей осени о «Манчестер Юнайтед» было принято рассуждать как о кризисной команде, которой ничего стоящего не светит. Ноябрь она открыла проигрышем «Арсеналу». Он был для нее третьим в шести стартовых матчах первенства и опустил клуб на 15-ю позицию, то есть примерно в ту зону, где сейчас располагается «Бернли». Гэри Нэвилл, знаменитый в прошлом защитник, а сейчас — популярный аналитик, на днях записал подкаст, в котором честно признался: он не верил в «Манчестер Юнайтед» даже через месяц после той осечки с «Арсеналом», когда турнирное положение команды чуть-чуть улучшилось. Ну не разглядеть в ней было чемпионского потенциала.

Но сам «Манчестер Юнайтед» делал все, чтобы ошеломить всю ту бригаду тонко понимающих футбол скептиков вроде Нэвилла. В Лиге чемпионов он опростоволосился, не пройдя групповой этап, зато в национальном первенстве совершил фантастический взлет. После игры с «Арсеналом» «Манчестер Юнайтед» провел в чемпионате 11 матчей. Победа над «Бернли» была девятой в них — при двух ничьих, с грандом «Манчестер Сити» и идущим третьим «Лестером». А сыграв сдвинутую с первого тура встречу с «Бернли», «Манчестер Юнайтед» вдруг обнаружил себя на верхней строчке таблицы — там, где не бывал после Нового года ни разу после прощального сезона Алекса Фергюсона.

Самое удивительное в этой беспроигрышной серии то, в какой стилистике манчестерцы ее накопили. Это был отнюдь не марш по ковровой дорожке.

В шести случаях из девяти, включая три предыдущих матча — с «Вулвергемптоном», «Астон Виллой» и «Бернли», они били оппонентов с разницей в один мяч, на тоненького.

А тот же Гэри Нэвилл констатировал, что нельзя сказать, будто бы у «Манчестер Юнайтед» с ноября все время идет игра — да нет, в каждой встрече присутствуют неудачные, абсолютно невыразительные отрезки. Но команда как-то с ними справляется, научившись держаться и не раскисать. А еще у нее все время находится «горячий» игрок, способный ударом или пасом все перевернуть. Тут Нэвилл перечислил половину манчестерской «основы»: Эдинсон Кавани, Маркс Рэшфорд, Антони Марсьяль, Мейсон Гринвуд, Бруну Фернандеш, Поль Погба.

В воскресенье ее ждет труднейший из тестов. Прорыв «Манчестер Юнайтед» на верхушку таблицы еще слегка добавил перца обреченному на хит противостоянию в рамках ближайшего тура. В нем манчестерцам предстоит в воскресенье сыграть в гостях против «Ливерпуля». Действующий обладатель чемпионского титула еще недавно смотрелся безусловным фаворитом сезона, но перед этим матчем отстает от «Манчестер Юнайтед» на три очка. А Сульшер пообещал, что на поле ливерпульского стадиона его команда выйдет «голодной». Ну да, вкус золота она уже явно должна ощущать.

Очередные туры европейских национальных чемпионатов Чемпионат Англии Перенесенный матч 1-го тура. «Бернли»—«Манчестер Юнайтед» 0:1 (Погба, 71). Положение команд. 1. «Манчестер Юнайтед» — 36 очков (после 17 матчей). 2. «Ливерпуль» — 33 (17). 3. «Лестер» — 32 (17). 4. «Эвертон» — 32 (17). 5. «Тоттенхем» — 29 (16). 6. «Манчестер Сити» — 29 (15). Чемпионат Испании Перенесенный матч 1-го тура. «Атлетико»—«Севилья» 2:0 (Корреа, 17; Сауль, 76). Положение команд. 1. «Атлетико» — 41 очко (после 16 матчей). 2. «Реал» — 37 (18). 3. «Барселона» — 34 (18). 4. «Вильярреал» — 32 (18). 5. «Реал Сосьедад» — 30 (19). 6. «Севилья» — 30 (17).

Алексей Доспехов